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34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لالتهام البرغر في واشنطن (صور + فيديو)

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34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لالتهام البرغر في واشنطن (صور + فيديو)
Reuters
34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لتناول البرغر في واشنطن
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لم تتمكن بطلة مسابقة التهام البرغر السنوية في واشنطن مولي شولير من تناول الشطائر التي ابتلعتها العام الماضي، عندما فازت بالمسابقة لتسجل رقمها القياسي البالغ 35 شطيرة.

وكان على بطلة المسابقة أن تشارك كأس البطولة يوم الجمعة مع الفائز بالمركز الثاني العام الماضي بعدما تناول كل منهما 34 شطيرة برغر في عشر دقائق.

وتمكن خصمها السنوي دان كينيدي من التهام 34 شطيرة في البطولة السنوية التي استضافتها سلسلة مطاعم الوجبات السريعة زد برغر.

وتنافس 14 من أفضل المتسابقين المحترفين في الولايات المتحدة لمعرفة من يمكنه تناول أكبر عدد من شطائر البرغر في عشر دقائق للحصول على جوائز بقيمة 4350 دولارا من ضمنها الجائزة الكبرى وقيمتها 1750 دولارا نقدا.

34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لالتهام البرغر في واشنطن (صور + فيديو)
Reuters
34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لالتهام البرغر في واشنطن (صور + فيديو)
Reuters
34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لالتهام البرغر في واشنطن (صور + فيديو)
Reuters
34 شطيرة في 10 دقائق.. التعادل يحسم مسابقة لالتهام البرغر في واشنطن (صور + فيديو)
Reuters

المصدر: رويترز

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