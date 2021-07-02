محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي (فيديو)

قدم الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" اعتذارا لمطعم في دبي بسبب غلق المكان 5 أيام بعد تجمع الجمهور حوله أثناء غنائه.

ونشر محمد رمضان فيديو أثناء وجوده داخل المطعم وعلق على الفيديو قائلا: "أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمع جمهوري حولي".

وقبل أيام نشر الفنان المصري فيديو له وهو يسير في دبي بصحبة فهد، بعد أن نشر في وقت سابق فيديو له مع نمر أبيض اللون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية