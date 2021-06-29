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مقاطعة أمريكية تحقق في 53 حالة وفاة تشتبه في أنها كانت بسبب موجة حر خلال أسبوع

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مقاطعة أمريكية تحقق في 53 حالة وفاة تشتبه في أنها كانت بسبب موجة حر خلال أسبوع
AFP
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أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا الأمريكية أن السلطات المحلية تحقق في 53 حالة وفاة يشتبه في أنها نجمت عن موجة حر خلال الأسبوع الماضي.

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وسجلت درجات الحرارة في تلك الفترة  ارتفاعا قياسيا في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، ما هدد بتعطيل شبكات الكهرباء.

وأظهرت البيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا قفزة في عدد الوفيات يجري التحقيق بشأنها، مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن ارتفاعا قياسيا جديدا في درجة الحرارة، أمس الاثنين، بفعل موجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

وتحقق السلطات المحلية في 73 حالة وفاة إجمالية خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، بالمقارنة مع 20 حالة وفاة  بنهاية الأسبوع السابق.

وأفيد بأنه جرى التأكد من ثلاث وفيات مرتبطة بموجة الحر في المقاطعة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص، حتى 19 يونيو.

ونقلت صحيفة "أريزونا ديلي ستار" عن أربعة علماء في المناخ ترجيحهم إن يكون تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، السبب في موجة الحر، التي جاءت عقب سنوات من الجفاف.

 المصدر: رويترز

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