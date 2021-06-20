محققة جنائية: ما فعله فادي الهاشم جريمة قتل عمد وخلف هذه الجريمة جرائم أخرى

قالت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب إن جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم العام الماضي هي جريمة قتل عمد.

الخبيرة الجنائية أكدت خلال لقائها مع المذيع أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين أن ما فعله فادي الهاشم جريمة قتل عمد وأن خلف هذه الجريمة جرائم أخرى.

لأن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه.. صحيح أنه طبيب أسنان لكن من المؤكد أن له بعض الأعمال الأخرى التي يقوم بها.

ولد روب أضافت أنه تم استدعاء فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم إلى جلسة التحقيق يوم الثلاثاء المقبل 22 يونيو، وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي يتم فيها التحقيق مع نانسي عجرم في جريمة القتل التي وقعت بمنزلها.

وهذه علامة استفهام ضد القضاء اللبناني بالرغم من شهادة نانسي عجرم بإصابتها في رجليها.