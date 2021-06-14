شاهد.. ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض المهدد بخطر الانقراض في حديقة حيوان أمريكية

أعلنت حديقة حيوان تامبا بمتنزه لاوري بارك في ولاية فلوريدا الأمريكية عن ولادة أنثى لوحيد القرن الأبيض الجنوبي، الفصيل الذي يواجه خطر الانقراض.

وأوضحت حديقة الحيوان أن الصغيرة ولدت الأسبوع الماضي وهي لأنثى يطلق عليها اسم ألاكي وتبلغ من العمر عشرين عاما، لتنضم لأسرة وحيد القرن في الحديقة، ولتكون ثامن وحيد قرن يولد في تامبا، في إطار خطة لمساعدة الفصيل، المهدد بخطر الانقراض، على التكاثر.

الأنثى الرضيعة لم يطلق عليها اسم بعد لكن الأم وصغيرتها تبدوان بصحة جيدة.

وقالت حديقة الحيوان في بيان نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "صغيرة وحيد القرن تبدو قوية وفي صحة جيدة".

تزاوجت ألاكي مع أونغافا، الذكر الوحيد البالغ في حديقة حيوان تامبا، وقال مسؤولو الحديقة إن الوليدة ستنضم لقطيع وحيد القرن خلال الأسابيع المقبلة.

وسيتمكن زوار الحديقة من مشاهدة الصغيرة خلال معرض من المزمع افتتاحه قريبا.

وتقول حديقة الحيوان إن عدد حيوانات وحيد القرن الأبيض تراجع بشدة أوائل القرن العشرين إلى ما بين 50 و200 حيوان، لكن جهود الحفظ أدت إلى زيادة أعداده إلى 20400 في إفريقيا.

ولا يزال وحيد القرن الأبيض يصنف كحيوان شبه مهدد بخطر الانقراض لفقدانه موطنه الأصلي وبسبب أعمال الصيد الجائر لانتزاع قرونه وبيعها.

المصدر: "أسوشيتد برس"