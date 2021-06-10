تقارير تكشف عن أصول طالب قاد تحركا مثيرا للجدل لإزالة صورة الملكة إليزابيث!

قاد ابن محام ثري من واشنطن العاصمة، وزميل دراسة لبنات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، التصويت من قبل مجموعة من طلاب جامعة أكسفورد لإزالة صورة لإليزابيث الثانية.

وأفادت الصحف البريطانية يوم الأربعاء، أن ماثيو كاتزمان، البالغ من العمر 25 عاما، تخرج من جامعة ستانفورد وهو الآن طالب دكتوراه في "نظرية التعقيد".

Oxford student who led 'woke' move to remove Queen's portrait is American https://t.co/RY0zpwuvimpic.twitter.com/sujeRNnPds — New York Post (@nypost) June 9, 2021

وبصفته رئيسا للغرفة المشتركة الوسطى في كلية Magdalen، قدم كاتزمان اقتراحا لإزالة صورة الملكة من المنطقة، بحجة أنه "من المفترض أن يكون مكانا يشعر فيه الجميع بالترحيب "بينما تمثل الملكة "التاريخ الاستعماري الحديث"".

إقرأ المزيد

وتبين أنه نجل المحامي التجاري سكوت كاتزمان، الذي تبلغ قيمة قصره في واشنطن العاصمة أكثر من 5.5 مليون دولار، وفقا لصحيفة ديلي ميل. وقبل الالتحاق بجامعة ستانفورد، درس كاتزمان في مدرسة Sidwell Friends، وهي مرموقة من كويكر في العاصمة الأمريكية، والمفضلة لأبناء الرئاسة.

وكانت ماليا، الابنة الكبرى لأوباما، طالبة في Sidwell في الوقت نفسه تقريبا مع كاتزمان. كما أن شقيقتها الصغرى ساشا هي أيضا خريجة، وكذلك تشيلسي كلينتون ونانسي ريغان وأبناء ريتشارد نيكسون وتيودور روزفلت.

وأدانت الحكومة البريطانية بالفعل إزالة الصورة، من خلال وزير التعليم غافن ويليامسون.

وكتب ويليامسون على "تويتر" يوم الثلاثاء: "إزالة طلاب جامعة أكسفورد صورة الملكة أمر غير معقول. إنها رمز لما هو أفضل في المملكة المتحدة. وخلال فترة حكمها الطويلة عملت بلا كلل لتعزيز القيم البريطانية كالتسامح والشمولية والاحترام في جميع أنحاء العالم".

Oxford University students removing a picture of the Queen is simply absurd. She is the Head of State and a symbol of what is best about the UK. During her long reign she has worked tirelessly to promote British values of tolerance, inclusivity & respect around the world — Gavin Williamson (@GavinWilliamson) June 8, 2021

وأيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بيان ويليامسون يوم الأربعاء.

وفي غضون ذلك، تبرأت رئيسة كلية Magdalen، دينا روز، من إزالة الصورة وقالت إن الطلاب المشاركين "لا يمثلون الكلية"، لكنها قالت إن المؤسسة "تدعم بشدة حرية التعبير والنقاش السياسي" وأنه سيتم "تخزينها بأمان" في مكان آخر .

وشهد عهد إليزابيث الثانية تفكيك بريطانيا لإمبراطوريتها الممتدة على الكرة الأرضية - وهي عملية بدأت قبل بضع سنوات فقط من صعودها إلى العرش في عام 1952. وأدى تسليم هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997 إلى ترك لندن مع أربع عشرة ملكية فقط في الخارج، بشكل أساسي الجزر والمقاطعات مثل جبل طارق.

المصدر: RT