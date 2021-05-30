ضرير آسيوي يتسلق جبل "إيفرست"

كأول ضرير في آسيا، والثالث في العالم، تسلق الصيني تشانغ هونغ (46 عاما)، أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي، قمة "إيفرست" في جبال الهيمالايا.

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وفي تصريح لوكالة "رويترز"،قال تشانغ هونغ: "بغض النظر عما إذا كنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما، يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به".

تجدر الإشارة إلى أن تشانغ كان قد أكمل عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا في 24 مايو، وعاد إلى معسكره عند القاعدة يوم الخميس الماضي.

ولد تشانغ في مدينة تشونغتشيانغ بجنوب غرب الصين، وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب "الغلوكوما".

المصدر: "رويترز"