هربا من قيود كورونا.. حفل زفاف هندي في الجو

أقام زوجان هنديان حفل زفاف على متن طائرة في الجو مع أكثر من 160 ضيفا لتجنب قواعد الإغلاق العام المفروضة بهدف احتواء فيروس كورونا.

وقام الزوجان بحجز رحلة طيران على متن طائرة بوينغ 737 من مدينة مادوراي بالهند، وتزوجا على متنها بحضور 160 شخصا من الأصدقاء والعائلة يوم الأحد.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India#lockdown@TV9Telugu#weddingrestrictionspic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

وتخضع ولاية تاميل نادو، التي انطلقت منها الرحلة لقيود الإغلاق حيث تقتصر حفلات الزفاف على 50 ضيفا.

وقال مسؤول بالمطار إن "مسؤولي هيئة المطار لم يكونوا على علم بحفل الزواج الذي جرى في الجو".

المصدر: "ديلي ميل"