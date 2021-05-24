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هربا من قيود كورونا.. حفل زفاف هندي في الجو

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هربا من قيود كورونا.. حفل زفاف هندي في الجو
الصورة من "تويتر"
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أقام زوجان هنديان حفل زفاف على متن طائرة في الجو مع أكثر من 160 ضيفا لتجنب قواعد الإغلاق العام المفروضة بهدف احتواء فيروس كورونا.

وقام الزوجان بحجز رحلة طيران على متن طائرة بوينغ 737 من مدينة مادوراي بالهند، وتزوجا على متنها بحضور 160 شخصا من الأصدقاء والعائلة يوم الأحد.

وتخضع ولاية تاميل نادو، التي انطلقت منها الرحلة لقيود الإغلاق حيث تقتصر حفلات الزفاف على 50 ضيفا.

وقال مسؤول بالمطار إن "مسؤولي هيئة المطار لم يكونوا على علم بحفل الزواج الذي جرى في الجو".

المصدر: "ديلي ميل"

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