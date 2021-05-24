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قررت مساعدة صديقها ففازت بربع مليون دولار

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قررت مساعدة صديقها ففازت بربع مليون دولار
Reuters
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ذكر موقع "واجهة الدفع موحدة" ( UPI)، أن امرأة من سكان مدينة كولبيبر بولاية فيرجينيا الأمريكية، قررت مساعدة صديق لها ونقله بسيارتها، وسمح ذلك لها بالفوز بالجائزة الكبرى.

وأشار الموقع، إلى أن مونيكا كريفارو، شعرت بالملل خلال انتظارها لصديقها في سيارتها، فقررت لتمضية الوقت الذهاب إلى سوبر ماركت قريب. وهناك اشترت بطاقة يانصيب فورية وفازت بجائزة قدرها 250 ألف دولار.

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وأعربت كريفارو عن سعادتها وذهولها، وقالت: "لم أصدق أن هذا يمكن يحدث بالفعل".

وأشارت المرأة المحظوظة، إلى أنها لم تقرر بعد ما ستفعله بالجائزة.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن واحدة من سكان مدينة أندرسون بولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، اشترت خلال وجودها في محطة تعبئة الوقود تذكرة يانصيب فورية، وفازت بالجائزة الكبرى أثناء انتظارها تزويد سيارتها بالوقود.

المصدر: لينتا رو

 

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