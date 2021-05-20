علماء: عدد الطيور في كوكبنا يزيد بكثير عن عدد سكانه

قد يبدو أن الطيور الأكثر شيوعا في كوكبنا هي الحمام العادي. ولكن لا، فمن حيث العدد يشغل الحمام المكانة الـ21 فقط وعدده 285765338 طائرا.

وتحتل المركز الأول العصافير (House Sparrow)، التي يوجد منها بالفعل 1.6 مليار، أي أكثر من عدد الصينيين 1.44 مليار.

في المرتبة الثانية الزرزور الشائع (1.3 مليار)، وفي المركز الثالث النوارس ذات المنقار الأبيض (1.2 مليار)، وفي المركز الرابع طيور السنونو (1.1 مليار) وبعدها النوارس الرمادية (949 مليونا).

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فيما يقطن الأرض 50 مليار طائر بري تمثل أكثر من 10 آلاف نوع مختلف تم إحصاؤها من قبل فريق من العلماء الأستراليين في جامعة نيو ساوث ويلز (مركز علوم النظم البيئية، كلية العلوم البيولوجية والأرض والبيئة ، جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني)، بقيادة الباحث، كوري تي كالاهان. ثم تم تلخيص النتائج في جدول فيه 9700 نوعا كبيرا لفت انتباه الباحثين.

وعند الإحصاء لم يؤخذ في الاعتبار الدجاج والبط والإوز والديوك الرومية وغيرها من الطيور السمينة، والتي تتم تربيتها خصيصا ليأكلها الناس أو تحمل البيض.

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وتعد تلك الحسابات تقريبية بالطبع، لكنها توضح أن الوضع ليس سيئا للغاية في عالم الحيوانات من حولنا.

يذكر أن 9700 نوع مذكور ومدرج في الإحصاءات تمثل 92% من جميع الأنواع المعروفة. أما البيانات المتعلقة بنسبة 8% المتبقية فنادرة للغاية، وبعض الطيور أكثر ندرة، أي أنها ليست كثيرة.

وبعبارة أخرى، يوجد على الأرض بالفعل أكثر من 50 مليار طائر.

وتعيش معظم الطيور في نصف الكرة الشمالي حيث يوجد أكثر من 30 مليارا منها في مناطق القطب الشمالي وحدها.

وقارة القطب الجنوبي فيها 1.6 مليار طائر، بما في ذلك طيور البطريق. أما جزيرة مدغشقر ففيها أقل من 1.3 مليار طائر.

وأندر الطيور هي تلك التي تتغذى بالجيف. وهناك أقل من 200 مليون منها. وهناك ما يقرب من 500 مليون تفضل الرحيق. وأكثرها عددا هي الطيور التي يتألف غذاؤها من اللافقاريات (حوالي 13 مليار طائر).

جدير بالذكر أن أرضنا ينمو فيها أكثر 3 تريليونات شجرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا