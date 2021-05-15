البحر يقذف إلى شاطئ شبه جزيرة ساخالين أطنانا من الكافيار وسمك الرنجة

يصطاد السكان المحليون في شبه جزيرة ساخالين بأقصى شرق روسيا سمك الرنجة يأيديهم ويجمعون كافياره أصفر اللون بالمجارف.

ثم ينقلونه إلى مزارعهم حيث يستخدمونه كأسمدة عضوية. وذلك بعد أن ضربت شبه الجزيرة عاصفة بحرية شديدة.

Prt Scr instagram.com / @lisitsyn_sakhalin

تحدث عن ذلك رئيس جمعية "الدورية البيئية" في شبه جزيرة ساخالين، دميتري ليسيتسين في صفحته على "إنستغرام".

وقال إن شاطئ شبه الجزيرة تغطيه حاليا طبقة غليظة من كافيار سمكك الرنجة تبلغ سماكتها في بعض الأماكن 10 – 15 سنتيمترا. وتمتد الطبقة بعرض بضعة أمتار إلى مسافة 3 كيلومترات بالقرب من بلدة نيشايفكا.

المصدر: نوفوستي