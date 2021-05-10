فيديو.. عناق حوتين مهددين بالانقراض

أظهر فيديو مصور بطائرة مسيرة حوتين مهددين بالانقراض يسبحان في خليج كيب كود المتاخم لولاية ماساتشوستس الأمريكية، ويبدو أنهما يتعانقان بزعانفهما.

التقط مصور الحياة البرية بريان سكيري وعلماء من معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات وحوض الأسماك في نيو إنغلاند بالولايات المتحدة هذه اللقطات في 28 فبراير الماضي.

وقال علماء "وودز هول" إن مثل هذا السلوك نادرا ما تتم ملاحظته، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عناق حوتين من الهواء.

وقال فريق البحث في بيان: "رأى الباحثون ما بدا وكأنه حوتين يتعانقان بزعانفهما.. في عرض للمودة على ما يبدو ومحاولة للتزاوج".

وتعتبر "حيتان شمال الأطلسي" من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض، ويقدر عددها بنحو 360 فقط.

كما أن هذه الحيتان عرضة لصفعات السفن والتشابك المحتمل مع معدات الصيد التجارية.

وقال علماء إن هناك نقطة مضيئة، إذ ولدت هذه الحيتان خلال الشتاء الماضي بأعداد أكبر، الأمر الذي يشهده العلماء منذ العام 2015.

المصدر: AP