إنقاذ حوت عالق في بوابة بلندن

أفادت صحيفة "Evening Standart" البريطانية بأن رجال الإنقاذ البريطانيين تمكنوا من إنقاذ حوت صغير عالق في أحد بوابات نهر التايمز في لندن.

وكتبت الصحيفة أن الحيوان كان عالقا في باب ريتشموند في جنوب غرب لندن، مضيفة أن إدارة ميناء لندن حاولت قبل وصول رجال الإنقاذ إملاء البوابة بالماء حتى يتمكن الحوت من الخروج منه بنفسه.

وقال ممثل لإدارة ميناء لندن: "في الساعة 19:00 تقريبا مساء أمس الأحد انجرف حوت صغير يبلغ طوله ما بين 3 و4 أمتار ويفترض أنه من نوع حوت المنك، إلى الشاطئ".

وشارك في عملية إنقاذ الحوت ممثلون عن المعهد الوطني الملكي لقوارب النجاة ورجال إطفاء وغواصون.

المصدر: نوفوستي