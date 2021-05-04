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كلب وفي في مهمة إنقاذ بطولية

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وثقت كاميرات المراقبة في فناء مبنى سكني لحظة مؤثرة ظهر خلالها كلب أسود من فصيلة "لابرادور" وهو ينقذ صديقه الصغير الأبيض الذي  سقط في حوض السباحة.

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وحظي هذا المقطع المصور للحادث شعبية كبيرة على الإنترنت وحصل على ما يقرب من 4 ملايين إعجاب، و20 مليون مشاهدة.

ويُظهر المشهد كيف سقط في الماء فجأة كلب صغير أبيض اللون، كان يسير بالقرب من حوض المسبح. وتبين أن الكلب أصغر من أن يخرج بمفرده من الحوض من دون مساعدة، وبعد محاولات يائسة، بدأ الكلب الصغير يفقد قوته تدريجيا.

في هذه الأثناء، شاهد الكلب الكبير ما يحدث وبدأ في النباح ليلفت أنظار أصحابه ليهبوا لنجدة الكلب الصغير الذي يكاد أن يغرق. ومع ذلك، حين لم  يهرع أحد للمساعدة، تولى المهمة بنفسه وشرع في  سحب الكلب الصغير من الماء، وأمسك برقبته بين فكيه وثبته بمخلبه حتى لا يسقط مرة أخرى في الماء.

وبعد مشاهدة اللقطات من كاميرات المراقبة، وعد أصحاب الكلبين بتركيب غطاء واق على المسبح لتجنب تكرار مثل هذا الموقف.

المصدر: iz.ru

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