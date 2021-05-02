وزير خارجية لاتفيا ممازحا يهدد فصل الشتاء!

هدد وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش - على سبيل المزاح - فصل الشتاء بإدراجه في قائمة "الأشخاص غير المرغوب فيهم في البلاد".

وكتب رينكيفيتش في منشور على صفحته عبر "فيسبوك": "إذا استمر هذا، فيجب إدراج فصل الشتاء في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم لجمهورية لاتفيا، وفرض حظر على دخوله البلاد".

Ja šādi turpināsies, tad ziema būs jāiekļauj Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot ieceļošanas liegumu valstī... Posted by Edgars Rinkēvičs on Sunday, May 2, 2021

وأرفق تصريحه بخبر حول تحذيرات من رياح قوية وأمطار وثلوج متوقعة ستضرب لاتفيا.

المصدر: RT