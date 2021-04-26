مصمم أزياء يتحدث عما يفضله بوتين في الموضة

قال دميتري شيشكين مدير عام شركة Shishkin للخياطة، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يحدد أي متطلبات ورغبات خاصة للبدلة الرياضية التي تم تفصيلها وخياطتها له في الشركة.

وأشار شيشكين، إلى أنه لدى الرئيس بوتين نظرة كلاسيكية تجاه الموضة.

وأضاف مدير الشركة، في حديث لوكالة "نوفوستي": "الرئيس بوتين، هو رجل كلاسيكي إلى حد كبير، بل ويمكنني القول إن له وجهة نظر محافظة تجاه الموضة. ونحن أيضا نلتزم بمبدأ الجمال المقتضب ونحاول الابتعاد عن الاتجاهات الجمالية العصرية للغاية والشابة. أعتقد، من حيث الذوق، نحن نناسب بعضنا البعض، ولم تظهر أي ملاحظات على عملنا".

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في أوائل يونيو 2020، عقد بوتين اجتماعا حول الوضع في الصناعات الخفيفة في البلاد.

وخلاله اقترح شيشكين على رئيس الدولة، أن تقوم شركته بخياطة مجموعة من الملابس الرياضية للرئيس بوتين تحت اسم Putin Team، ووافق الرئيس على العرض.

ويؤكد مصمم الأزياء، أن الرئيس بوتين لم يطرح أية شروط ورغبات خاصة بهذه الملابس الرياضية.

المصدر: نوفوستي