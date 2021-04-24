بريطانيا.. ولادة حيوان غريب يجمع صفات الغزال والفأر

أعلنت حديقة حيوان "بريستول" في بريطانيا عن ولادة حيوان يجمع بين صفات الغزال والفأر الملاوي الرائع.

وأشار موقع "ديلي ميل" البريطاني الذي نشر الخبر، إلى أن "المخلوق الصغير يشبه تكوين الفأر، إلا أن له أرجلا طويلة ووجها أقرب للغزال، ويقف على ارتفاع 20 سم فقط من كتفه".

وأضافت أن "الخبراء يتوقعون أن حجم الحيوان لن يزداد كثيرا مع بلوغه، وأنه حتى عندما يكتمل نموه فإن وزنه لن يتجاوز 1.5 كغم".

وأوضح خبراء الثدييات أن "جنس الحيوان غير واضح ولم يتم تسميته بعد، كما أنه ليس سوى النسخة الثانية التي تولد في حديقة الحيوان، حيث ولدت الأولى في العقد الماضي".

المصدر: "ديلي ميل"