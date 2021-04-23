كلبة تدفن قطا ميتا وتلهب مشاعر المتابعين

وثقت عدسات موقع "موازييك إف إم" بتونس مشهدا لكلبة اختارت أن تدفن قطا صغيرا.

ويظهر الفيديو كيف حملت الكلبة الجثة إلى مكان قصي وقضت وقتا في عملية الدفن، قبل أن تعود أدراجها.

''الوفاء مرض عضال.. لم يعد يصيب على أيامنا إلا الكلاب'' (فيديو) Опубликовано Mosaïque FM Пятница, 23 апреля 2021 г.

وبدت الكلبة التي يبدو أنها وضعت جراءها منذ زمن غير طويل، في الفيديو على الموقع المذكور مرتبكة حين لاحظت أن هناك سيارة تتبعها، إلا أنها أصرّت على مواصلة مهمتها ودفنت القط.

وأثنى متابعو الفيديو على الكلب ووفائه لكن للحيوانات مهما رق قلبها، عالم آخر وطريقة أخرى في التعامل مع الجثث النافقة، إذ تسعى في حال كانت تشعر بالشبع إلى إخفاء مع تكسبه من طعام عن الأنظار تحت الأرض لتأكله حين يداهمها الجوع.

المصدر: mosaiquefm