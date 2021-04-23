صياد أسترالي يصطاد سمكة تونة تزن 271 كغ

اصطاد صياد أسترالي سمكة تونة ذات زعانف زرقاء تزن 271 كغ قبالة الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز بأستراليا.

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وقال مدير التوريد والأعمال في سوق السمك في سيدني إريك بول، إن السمكة كانت في حالة جيدة جدا.

وأشار إلى أنه عادة ما تعرض في السوق الأسترالية أسماك التونة التي عادة يتراوح وزنها بين 40 كغ إلى 50 كغ.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه يتم بيع الأسماك الثمينة للمطاعم الشهيرة للأسماك في أسواق سيدني.

يذكر أن أغلى سمكة في العالم كانت تزن 276 كغ من التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تم اصطيادها من محافظة أوموري الشمالية في اليابان، حيث بيعت مقابل 2.6 مليون دولار في عام 2020.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية