مهرب مخدرات "غير متوقع"..القبض على قط يحمل المخدرات حاول دخول أحد السجون في بنما (فيديو)

قبضت السلطات في بنما على مهرب مخدرات "غير متوقع"، وهو قط أبيض اللون، كان يحمل مجموعة متنوعة من المخدرات في كيس مربوط بجسده، أثناء محاولته دخول أحد السجون.

إقرأ المزيد

وتم ضبط القط خارج سجن، نويفا إسبيرانزا، الذي يضم أكثر من 1700 سجين، في مقاطعة كولون الكاريبية، بشمال العاصمة بنما سيتي.

من جانبه، قال أندريس جوتيريز، رئيس هيئة السجون في بنما: "كان الحيوان مربوطا بقطعة قماش حول رقبته، تحتوي على عبوات ملفوفة من مسحوق أبيض وأوراق و مواد نباتية"، حيث أفاد مسؤول آخر بأن هذه المواد من المحتمل أن تكون "كوكايين وكراك وماريخوانا، وفق صحيفة "تايمز أوف مالطا".

وأكد مكتب المدعي العام للمخدرات في مقاطعة كولون في "تويتر" أنه فتح تحقيقا حول استخدام الحيوانات لتهريب مواد غير مشروعة إلى سجن نويفا إسبيرانزا.

#SucesosCri Momentos de la captura del narco gato que transportaba sustancias ilícitas a la cárcel Nueva Esperanza, Colón. Una fundación solicitó la libertad condicional para que se rehabilite y deje el mal vicio. Fiscalía de Drogas remitirá el gato a la fundación. @CortezDelfiapic.twitter.com/85jmBmKpSq — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) April 16, 2021

وتم نشر صور للمخدرات والقط الذي تم القبض عليه متلبسا، فيما سيتم نقل الحيوان إلى مركز تبني الحيوانات الأليفة، وفقًا للمدعي العام، إدواردو رودريغيز.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول محاولة لمثل هذه الجرائم الخطرة، إذ أن السجناء يستخدمون الطعام لجذب الحيوانات إليهم، بمجرد تحميل هذه الكائنات بالمخدرات من قبل عملائهم في الخارج، وكانت الشرطة في وقائع سابقة قد اعترضت محاولات تسليم مخدرات باستخدام الحمام الزاجل، وحتى الطائرات الصغيرة بدون طيار، وفقا للصحيفة.

المصدر: "تايمز أوف مالطا"