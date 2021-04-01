للعام الثاني على التوالي.. "غوغل" تلغي "كذبة أبريل"!

ألغت شركة "غوغل" الاحتفال بيوم "كذبة أبريل/ نيسان" عبر منصتها للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد

ونظرا للارتفاع الكبير في إصابات ووفيات الوباء، فضلت الشركة عدم المشاركة في المقالب والمزحات والنكات التي يشهدها هذا اليوم الخميس 1 أبريل/نيسان.

وأكد عملاق البحث الأمريكي في الإنترنت على أن إيقاف هذا التقليد جاء احتراما للذين يحاربون كورونا والمعلومات المضللة حول الفيروس.

وكتبت رئيسة قسم التسويق في غوغل، لورين توهيل، في رسالة بريد إلكترونية داخلية: "في الظروف العادية تعد كذبة أبريل (نيسان) تقليدا من غوغل ووقتا للاحتفال بما يجعلنا شركة غير تقليدية، هذا العام سنقوم بإلغاء هذا التقليد احتراما لجميع أولئك الذين يحاربون جائحة كورونا".

وأضافت: "هدفنا الأعلى هو أن نساعد الناس، لذلك دعونا نبقى النكات لشهر أبريل المقبل والذي سيكون بلا شك أكثر إشراقا من هذا".

المصدر: Business Insider