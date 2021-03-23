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روسيا.. العثور على زمرد فريد

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روسيا.. العثور على زمرد فريد
Rostec
الزمرد الذي عثر عليه في منجم مارينسك
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أعلن المكتب الإعلامي لشركة (روس تيخ) أن الجيولوجيين عثروا في منجم مارينسك السطحي، على مجموعتين من حجر الزمرد وزنهما أكثر من ستة كيلوغرامات.

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ويشير الخبراء، إلى أن هذه أول مرة منذ سنوات يعثر فيها الجيولوجيون على مثل هذه المجموعة المتكونة من أربع قطع كبيرة من حجر الزمرد وزنها الإجمالي أكثر من ستة كيلوغرامات.
وقد استخرج العمال هذه المجموعة يدويا من عمق 260 مترا. ويشير الخبراء، إلى أن اكتشاف هذه المجموعة يؤكد على إمكانيات المنجم الكبيرة وجدواه الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن العمل في المنطقة التي عثر فيها على هذا الزمرد، بدأ في االسنة الحالية، ولم تحدد قيمته. ولذلك تقرر عرض هذه المجموعة النادرة في مزاد علني.
وتجدر الإشارة، إلى أن للزمرد من الأحجار الكريمة المهمة، لونا أخضر شفافا، وشكلا هندسيا صحيحا -سداسي الأوجه، ونادرا ما تكون جميعها كاملة. ويقول فيتالي شابوشنيكوف، مدير المنجم، وفقا لخبرائنا، للزمرد الذي عثرنا عليه أهمية خاصة بين جامعي النوادر. لذلك نحن لم نقيّمه حاليا من وجهة نظر استخدامه في صنع المجوهرات.

المصدر: فيستي. رو

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