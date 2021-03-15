بريطانية لم تقص شعرها منذ 13 عاما (صور)

رفضت زيبا كيلي البالغة 30 عاما وهي إحدى سكان مدينة لوبورو البريطانية قص شعرها طيلة 13 عاما، حتى بلغ طوله مترين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، تعتبر كيلي صاحبة أطول شعر في بريطانيا، إذ توقفت عن قص شعرها في سن 17.

وقالت: "كان شعري ينمو بسرعة كبيرة وكان علي أن أذهب إلى مصفف الشعر أحيانا مرتين في الشهر.. وفي مرحلة ما لم أعد أرغب في قص شعري".

إلا أنها ذكرت أنه بسبب شعرها الطويل أصبحت تعاني من آلام في الرأس والرقبة، وقالت إنها تحتاج إلى ساعة ونصف لغسل شعرها وساعة أخرى لتمشيطه.

الصورة من "الديلي ميل"

المصدر: "ديلي ميل"