مزرعة ألمانية تقترح حلا بديلا لمن يعاني قيود كورونا

عرضت مزرعة ألمانية على من يشعرون بأنهم محرومون من التواصل الإنساني بسبب قيود فيروس كورونا بديلا غير معتاد، وأتاحت لهم فرصة عناق أغنامها.

وقالت ليكسا فوس التي تدير برنامجا تعليميا في مزرعة بالقرب من هاتنغن غربي ألمانيا: "لدينا أغنام رائعة هنا تشعر بسعادة غامرة إذا جاء إلينا الزائرون".

وأضافت: "أسمح للناس بزيارة الأغنام بلا رقيب وقضاء وقت ممتع معها في الطبيعة وبعيدا عن أي كمامات أو تباعد اجتماعي".

ويتعين على الزائرين الاتفاق على مواعيد المقابلات، ليتسنى لهم الاقتراب من الأغنام كثيفة الفرو كما يشاؤون، وفي حين أن الزيارات مجانية إلا أن المزرعة تطلب تبرعات من الزوار.

من جهتها، قالت إحدى زائرات المزرعة تيريس فيفر: "الآن يتجنب كل منا الاقتراب من الآخر. دائما هناك مسافة بيننا".

وأضافت: "للأمانة، دائما ما كنت أسير بجوار مزارع الأغنام التي كانت ترعى بعيدا... وهنا الأمر مختلف تماما... هذا رائع".

المصدر: "رويترز"