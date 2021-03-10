 
مباشر

قط يخنق رضيعا في أوكرانيا

متفرقات

قط يخنق رضيعا في أوكرانيا
Natalia Seliverstova
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxow

خنق قط رضيعا بالغا من العمر 4 أشهر في محافظة (روفنينسكايا) بأوكرانيا.

إقرأ المزيد
أسدان يقتلان مراقب
أسدان يقتلان مراقب "سفاري" ويأكلاه

أفاد بذلك على "فيسبوك" المركز المحلي للمساعدات الطبية الطارئة. وقال إن الحادث المأساوي وقع يوم 8 مارس في مدينة أستروغ بمحافظة (روفنينسكايا) بغرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن أم الطفل وجدته ميتا في عربة أطفال وعلى وجهه قط نائم.

وحاول الأطباء الذين استدعاهم الأبوان اتخاذ إجراءات إنعاش في مكان وقوع الحادث، ثم نقل الطفل إلى المستشفى المحلي  حيث أثبت الأطباء وفاته. وقد تم إبلاغ الشرطة بملابسات الحادث.

يذكر أن حادثا مماثلا وقع في ديسمبر الماضي في محافظة (فينيتسا) الأوكرانية حيث خنقت قطة طفلة بالغة من العمر 9 أشهر.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا