الهند.. عملية سطو مستوحاة من مسلسل Money Heist

في عملية سطو مستوحاة من مسلسل Money Heist المكسيكي، قام لصوص بمدينة جايبور الهندية، بحفر نفق بطول 20 قدما للوصول إلى قبو أحد المنازل وسرقوا حوالي 400 كلغ من الفضة.

وقدم سوميت سوني، وهو طبيب زراعة الأعضاء، اليوم الأربعاء، شكوى مفادها أنه تمت سرقة صناديق من الفضة من قبو منزله قبل يومين، مشيرا إلى أنه وجد نفقا محفورا في قبو المنزل.

وكشفت التحقيقات أن اللصوص اشتروا منزلا بالقرب من منزل الطبيب قبل بضعة أشهر وحفروا نفقا طويلا يؤدي إلى قبو الأخير وسرقوا 3 صناديق من الفضة.

وبحسب المعلومات فإن قطعة الأرض التي اشتراها اللصوص تعود في الأصل إلى شيخار أغاروال، وهو يعمل صائغا، وكان نصح الدكتور سوميت بالاستثمار في الفضة.

وقالت الشرطة إنه يبدو أن شخصا مقربا من الطبيب قد نقل هذه المعلومات المهمة إلى اللصوص وساعد في هذه السرقة.

تحاول شرطة جايبور الآن القبض على المشتبه بهم في القضية لمعرفة العقل المدبر لعملية السطو.

المصدر: English Jagran