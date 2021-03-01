تحديد مكان التقاط صورة "ويندوز xp" الشهيرة

بعد أن أثارت حيرة الكثيرين، ولا سيما أبناء عقدي الثمانينيات والتسعينيات، تم تحديد مكان التقاط صورة الخلفية لنظام التشغيل "ويندوز xp" الذي أصدرته شركة "مايكروسوفت" عام 2001.

وقال موقع SF gate إن صورة التلة الخضراء التي تعتليها سماء بالغة الصفاء والزرقة، والمرتبطة بنظام التشغيل القديم "ويندوز إكس بي" التقطت على الطريق السريع "12" في منطقة سانوما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتعتبر واحدة من الصور الأكثر مشاهدة.

والصورة التقطت من قبل تشارلز أورير، في يوم من أيام الجمعة، خلال شهر يناير من عام 1996، عندما كان يقود سيارته في طريقه لرؤية الشابة التي ستصبح زوجته فيما بعد.

From @SFGate: I found the Bay Area hill in Windows XP’s iconic wallpaper https://t.co/OwtcRo5MkSpic.twitter.com/eHHApMGt2P — Marc D Anderson (@sympmarc) February 27, 2021

ونقل الموقع عن تشارلز، قوله إن أغلب من رأوها، وهم بالمليارات، اعتقدوا أنها ليست طبيعية.

وأضاف تشارلز الذي يبلغ 79 عاما، أنه وضع الصورة في وكالة للصور، وعندما وجدتها شركة "مايكروسوفت"، دفعت له مبلغا لائقا من المال مقابل الحصول على حقوقها الفكرية.

لم يكشف تشارلز الذي عمل لفترة لصالح بعض الصحف الأمريكية، عن قيمة المبلغ، لكن قيل إنه من ستة أرقام.

بيعت أكثر من 400 مليون نسخة من "ويندوز إكس بي" في السنوات الخمس الأولى له، ولم يتم إيقاف نظام التشغيل حتى عام 2014، مما يرجح فعلا أن الصورة شوهدت من قبل ما يزيد على مليار شخص دون أن يدركوا أبدا حقيقتها.

المصدر: SF gate