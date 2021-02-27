عرضت نصف مليون دولار مكافأة .. ليدي غاغا تستعيد كلبيها المسروقين

قال متحدث باسم الشرطة في الولايات المتحدة، إنه تم تسليم كلبي المغنية الأمريكية الشهيرة، ليدي غاغا، إلى مركز شرطة في لوس أنجلوس، وتم "لم شملهما" مع المغنية.

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وكانت ليدي غاغا قد عرضت مبلغ 500 ألف دولار، مكافأة لمن يعيد إليها كلبيها من فصيلة "البلدوغ الفرنسي"، بعد أن سرقا مساء الأربعاء في هوليوود.

والكلبان اسماهما "كوغي وغوستاف"، وهما من فصيل "البولدوغ الفرنسي".

وحسب شرطة لوس أنجلوس، كان الضحية يسير مع الكلبين عندما أطلق عليه رجل مجهول النار حوالي الساعة 9:40 مساء بالتوقيت المحلي في شارع نورث سييرا بونيتا، وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ينزه الكلبين نقل إلى المستشفى دون المزيد من التفاصيل.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email KojiandGustav@gmail.com to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K — Lady Gaga (@ladygaga) February 26, 2021

المصدر: "رويترز"