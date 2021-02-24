كاميرا ترصد أسدا تائها في بنغازي

رصد أحد سكان مدينة بنغازي في شرق ليبيا بكاميرا هاتفه من سيارته، أسدا يتجول طليقا في شوارع المدينة في الصباح الباكر، وهي خالية تماما من المارة.

ولم تتوفر أي معلومات أخرى حول محتوى مقطع الفيديو الذي نشر في موقع "يوتيوب" تحت عنوان "أسد يتجول في شوارع بنغازي".

ويبدو الأسد في هذا المشهد تائها لا يدري ماذا يفعل بحريته في مدينة مليونية مثل بنغازي، ومع ذلك لا يبدو عدوانيا، بل تظهر عليه بوضوح علامات الضجر والملل.

وقد يكون الأسد التائه منهكا من التعب والجوع، ولا أحد يدري حتى الآن من أين جاء؟ وإلى أين سيمضي، بعد أن أصبح شهيرا بهذه اللقطات المثيرة للاهتمام وللتعجب أيضا.

المصدر: RT