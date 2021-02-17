ظهور الهيكل المعدني الغامض في الكونغو

أصبحت ساحة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية أحدث مسرح للهيكل المعدني الفضي الغامض، بعد أن ظهرت هياكل مشابهة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم.

وتوقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال الأربعاء لالتقاط الصور والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل الذي يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار، وظهر مطلع الأسبوع قبل أن تزيله الشرطة العسكرية.

ورصدت هياكل مشابهة في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم "2001: أوديسا الفضاء" للمخرج ستانلي كوبريك، والذي اعتبر رمزا لتطور البشرية.

المصدر: "رويترز"