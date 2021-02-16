كازاخستان.. بقرة تتدلى في الهواء والشرطة تلاحق المتورطين

تجري شرطة العاصمة الكازاخستانية نور سلطان تحريات، بعد أن قام عمال بناء برفع بقرة إلى سطح موقع قيد الإنشاء بواسطة رافعة، بقصد التضحية بها.

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ويظهر مقطع فيديو نشر يوم الثلاثاء في عدد من وسائل الإعلام الكازاخستانية بقرة حية تحمل برافعة إلى سطح مجمع سكني متعدد الطوابق قيد البناء.

وأثارت الحادثة غضب بعض المستخدمين الكازاخستانيين جراء القسوة في التعامل مع البقرة.

وأفاد المكتب الصحفي لشرطة عاصمة كازاخستان، نور سلطان، بأن الواقعة جرت يوم الاثنين في بناية تحت الإنشاء في شارع نازيميدينوف.

المصدر: نوفوستي