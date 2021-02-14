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مصر.. الداخلية تكشف حقيقة صور "عيد الحب" على "كوبري ستانلي" - صور

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مصر.. الداخلية تكشف حقيقة صور
Globallookpress Soeren Stache/ZB
مدينة الإسكندرية في مصر - أرشيف
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نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على "فيسبوك" من صور أظهرت تجمعا على "كوبري ستانلي" بالإسكندرية، تحت عنوان "صور عيد الحب من على كوبري ستانلي".

وأكد المصدر، أن "الصور المشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017".

مصر.. الداخلية تكشف حقيقة صور

وأشار، إلى "اضطلاع الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المشار إليها في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.

مصر.. الداخلية تكشف حقيقة صور
مصر.. الداخلية تكشف حقيقة صور


ناصر حاتم

المصدر: RT

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