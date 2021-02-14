مصر.. الداخلية تكشف حقيقة صور "عيد الحب" على "كوبري ستانلي" - صور

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تم تداوله على "فيسبوك" من صور أظهرت تجمعا على "كوبري ستانلي" بالإسكندرية، تحت عنوان "صور عيد الحب من على كوبري ستانلي".

وأكد المصدر، أن "الصور المشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017".

وأشار، إلى "اضطلاع الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المشار إليها في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.



ناصر حاتم

المصدر: RT