 
مباشر

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق

متفرقات

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL
دببة تهاجم الناس بعد إطلاق سراحها في الجبال بكردستان العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/prgz

أظهر مقطع فيديو من العراق، لحظة هروب الصحفيين والمتفرجين وموظفي البيئة حفاظا على حياتهم، بعد أن شنت مجموعة من الدببة هجوما على رجال الإنقاذ، الذين أطلقوا سراحها من الأقفاص.

إقرأ المزيد
أمريكي يورث كلبته 5 ملايين دولار (فيديو)
أمريكي يورث كلبته 5 ملايين دولار (فيديو)

وتأتي هذه الحادثة بعد أن أطلقت منظمة التعاون الكردي- الأمريكي، للمرة الثانية، ستة دببة في جبل كارا بإقليم كردستان، على غرار ما قامت به قبل عامين حيث أطلقت حينها ثلاثة دببة، بهدف زيادة أعداهم في الجبال.

وتم جلب خمسة من هذه الدببة الموجودة في العراق، من مناطق البصرة والناصرية، ودب سادس من أربيل، حيث أن قسم منها تطوع بها أصحابها، وقسم آخر مقابل مبالغ مالية منحوها للمنظمة.

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL
بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL

بالفيديو.. دببة تهاجم رجال الإنقاذ بعد إطلاق سراحها في كردستان العراق
ARI JALAL

المصدر: "روداو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا