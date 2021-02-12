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بالفيديو.. سقوط الشيف التركي بوراك يتخطى مليون مشاهدة خلال ساعات

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بالفيديو.. سقوط الشيف التركي بوراك يتخطى مليون مشاهدة خلال ساعات
الشيف التركي بوراك
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شارك الشيف التركي بوراك أوزدمير متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو يرصد سقوطه على الصخور أمام البحر.

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وقال بوراك معلقا على المقطع المصور: "في بعض الأحيان حتى في مقاطع الفيديو القصيرة التي نراها نقضي أياما من العمل، بالطبع نتعرض أيضا لحوادث بسيطة".

وحصد الفيديو تفاعلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ نال ما يقارب من مليون و400 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

ونال الشيف التركي شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بسبب مقاطع الفيديو التي ينشرها خلال طهيه الطعام.

المصدر: RT

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