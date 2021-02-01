مغني راب أمريكي يرغب بزراعة ألماسة في جبهته بقيمة خيالية
قرر مغني الراب والهيب هوب الأمريكي سايمير وودز، الذي يشتهر باسم ليل أوزي فيرت زرع ماسة في جبهته بقيمة 24 مليون دولار.
وكشف المغني الأمريكي الشهير عن رغبته هذه في "تويتر"، فيما كان أفيد في وقت سابق بأنه اشترى ماسة وردية عيار 10 قيراط.
🥰 I’m so natural pic.twitter.com/dyxevh0jKD— Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021
وكان ليل أوزي فيرت قد اعترف بأنه بدأ في ادخار المال خصيصا لشراء الماسة منذ عام 2017، بعد أن رأى لأول مرة ماسة حقيقية بهذا اللون.
وكشف المغني الأمريكي أنها أغلى من جميع ممتلكاته، بما في ذلك منزله وسيارته، ومن بينها واحدة من طراز بوغاتي.
وسيتولى عملية زرع الماسة على جبين المغني، صائغ المجوهرات الشهير أليوت إليانت الذي يعمل مع المشاهير.
المصدر: iz.ru