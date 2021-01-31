بريطانيا تستعد لإطلاق أول مدرج للسيارات الطائرة والطائرات المسيرة لنقل الركاب (صورة + فيديو)

كشفت شركة "إيربان إير بورت" البريطانية وشركة "هيونداي" الكورية عن خطط لإنشاء أول مطار متنقل في العالم للسيارات الطائرة وسيارات الأجرة الجوية وطائرات التوصيل المسيّرة.

ويقع المطار المتنقل في قلب ويست ميدلاندز، ومن المقرر أن يكتمل بحلول نوفمبر من هذا العام، وفقا لتقرير لموقع "ذيس إيز ماني".

ويطلق على المطار "إير وان"، ويمكن تثبيته في غضون أيام، وقد يصبح أصغر مطار على الإطلاق.

وتم تصميم المطار بأبعاد مدمجة للغاية بحيث يمكن تنفيذه في البلدات والمدن للسماح لسيارات الأجرة الطائرة والطائرات من دون طيار بالهبوط وشحن بطارياتها فيه.

ويقول المصممون إن المواقع المؤقتة ستساعد على "تخفيف الإزدحام وتقليل تلوث الهواء والمساهمة في مستقبل خال من الكربون.

وأيد مجلس مدينة كوفنتري وأعضاء البرلمان المقترحات الخاصة بمطار خال من الانبعاثات، مع حصول المشروع على منحة حكومية بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني.

وتسعى "هيونداي" إلى تحديد مواقع لـ"إير وان" بعد أن كشفت النقاب عن سيارة أجرة طائرة خاصة بها تسمى "إس إيه 1" تم تصميمها بالتعاون مع شركة "أوبر" قبل عام، وتعتزم تسويق مركبات الطيران الخاصة بها بحلول عام 2028.

ويمكن تشغيل "إير وان" خارج شبكة النقل، ويمكن أيضا دمجه مع المركبات الكهربائية ووسائل النقل العام، كما تؤكد مجموعة التصميم في المملكة المتحدة.

We are so proud to announce we have won UK Gov backing! Urban-Air Port will land in Coventry later this year! #urbanairmobility#BuildBackGreener#UKGovernment#Hyundaipic.twitter.com/YZZWVbkOwF — Six Miles Across London (@sixmilesacross) January 28, 2021

المصدر: وسائل إعلام بريطانية