فيديو جديد مذهل يلتقط لحظة انفجار بركان إتنا مؤخرا!

يظهر مقطع فيديو جديد اللحظة التي أطلق فيها جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوروبا، حمما فقاعية ورمادا ساخنا في سماء صقلية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأفاد بوريس بينك، عالم البراكين في INGV-Osservatorio Etneo في كاتانيا، صقلية، أن الحمم بدأت يوم الأحد (17 يناير) في "الترشح" من فوهة إتنا الجنوبية الشرقية باتجاه الشرق.

Italian authorities issue ash advisory after eruption of Mount Etna. This video shot about 14 miles from the base of the volcano shows a huge plume of smoke rising as lava shoots towards the sky. https://t.co/7BhMUkKaJCpic.twitter.com/bqErtZwin9 — ABC News (@ABC) January 19, 2021

وبحلول مساء يوم الاثنين، انفجرت الحفرة في "حلقة ثوران جديد"، وأطلقت رشقات نارية من الحمم والرماد الساخن والغاز، حسبما غرد بينك.

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واندفع تدفق واحد من الحمم البركانية على الجانب الشرقي من الفوهة، متعرجا نحو "فالي ديل بوف" غير المأهولة، وهو منخفض على شكل حدوة حصان في جانب البركان.

وتوهجت الحمم المنصهرة باللون الأحمر على الصخور الداكنة، وأمطرت قمة البركان بشرارات مذهلة.

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرا بشأن الرماد للمدن المحيطة، وعُثر على الحطام في أماكن بعيدة مثل فليري، التي تقع على بعد 18 ميلا (28.9 كيلومترا) من البركان.

وأفادت "لايف ساينس" سابقا أن جبل إتنا لديه نشاط بركاني شبه مستمر بالقرب من فوهات قمته وفي "فالي ديل بوف".

ونادرا ما تعرّض هذه الانفجارات بالقرب من القمة، مثل تلك التي حدثت يوم الاثنين، الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها للخطر.

المصدر: لايف ساينس