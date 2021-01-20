بالصور..خاتم خطوبة تيفاني ترامب المذهل من تصميم لبناني

ودعت تيفاني ترامب الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البيت الأبيض يوم أمس، بإعلان خطوبتها من مايكل بولس نجل رجل الأعمال مسعد بولس، وهو ملياردير أمريكي لبناني الأصل.

وللمناسبة، نشر كل من تيفاني ومايكل صورتهما على حساب "إنستغرام" الخاص بهما، واقفين في رواق البيت الأبيض، وبدا خاتم الخطوبة المميز بارزا في إصبع ترامب.

خاتم الألماس الذي قدمه مايكل بولس لخطيبته تتويجا لقصة حب رائعة لشريكين يافعين، والذي صممه صائغ المجوهرات اللبناني العالمي سامر حليمة، يزن 13 قيراطا مع حجر ماسي (تم شراؤه من دبي) مقطوع بنمط الزمرد ذي الشكل المركزي G بلون بتصنيف VVS.

وهو محاط بحجرين مقطوعين بأسلوب "ترابيز" Trapeze Cut، وتقدر قيمته بمليون ومئتي ألف دولار تقريبا.

التقط كل من تيفاني ومايكل الصور مع تاجر الماس سامر حليمة في فندق "ترامب إنترناشونال" في العاصمة واشنطن، بعد أن تقدم بولس بطلب يد ابنة ترامب.

تيفاني ترامب، هي الطفلة الوحيدة للرئيس السابق من زوجته الثانية مارلا مابلز، نشأت مع أمّها في كاليفورنيا، وتخرّجت من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون في مايو 2020.

التقت ترامب بخطيبها خلال إحدى عطلات العائلة الرئاسية صيف 2018، وشوهدا معا في أكثر من مناسبة رسميّة إلى أن أعلنا خبر خطوبتهما أمس.

المصدر: النهار