مصر.. الكشف عن سبب وفاة الزرافة "زيزو"

كشف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، محمد رجائي، عن سبب وفاة ذكر الزرافة "زيزو"، الذي فقدته حديقة الحيوان قبل ساعات من عام 2021، دون وجود أي أسباب مرضية.

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وقال محمد رجائي إن التقرير النهائي لتحديد سبب وفاة "زيزو"، يشير إلى أن أنه كان يعانى من ضعف عام، قبل وصوله مصر، لفترة أكثر من 3 أشهر، ووفاته نتيجة هبوط وضعف عام، مؤكدا أن موجة الطقس البارد أثرت على الزرافة، بالإضافة إلى عدم قدرته على التأقلم مع البيئة الجديدة له، حيث أنه كان يعانى من ضعف عام قبل قدومه.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة المصرية تعاقدت على استيراد الزرافات من جنوب إفريقيا، وفقا لمنظومة تبادل الحيوانات، المعروفة باتفاقية "سايتس لحماية الحياة البرية"، مقابل فرس النهر، وعدد من الكباش الأروى، لحل مشاكل التكدس أو العجز، في بعض الحيوانات البرية.

المصدر: "اليوم السابع"