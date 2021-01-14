طيار يهين راكبة بسبب ملابسها الفاضحة ويجبرها على التستر

ذكر موقع News.com.au أن قبطان طائرة تابعة لشركة Virgin Australia أهان راكبة على ملابسها الفاضحة، وأجبرها على التستر.

وأوضح الطيار للراكبة أنه لا يحب السياح "الذين يعرون أجسادهم".

ووفقا للراكبة كاثرين بامبتون البالغة 23 عاما، فعندما كانت تنتظر الصعود إلى الطائرة، قالت لها إحدى الموظفات إن قبطان الطائرة يرفض قبولها بين ركاب الرحلة بسبب ملابسها.

A young woman was left ‘in shock’ after being told her top was showing ‘too much skin’ for her to board her Virgin Australia flight. https://t.co/ebl2jE2LhB — news.com.au (@newscomauHQ) January 14, 2021

وذكرت، أنها شعرت في هذه اللحظة بالإهانة، وأن بقية الركاب "حدقوا بها بدهشة".

وأضافت: "لقد صدمت وفوجئت للغاية لأن ملابسي لم تكن فاضحة أبدا".

وفي النهاية اضطرت الفتاة لارتداء جاكيت على كتفها، وفقط بعد ذلك سمح لها بدخول الطائرة.

وشددت الفتاة على أنها ستقدم شكوى لإدارة شركة الطيران، وستطالب الطيار بالاعتذار.

المصدر: لينتا رو