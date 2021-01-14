 
مباشر

طيار يهين راكبة بسبب ملابسها الفاضحة ويجبرها على التستر

متفرقات

طيار يهين راكبة بسبب ملابسها الفاضحة ويجبرها على التستر
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pk4c

ذكر موقع News.com.au أن قبطان طائرة تابعة لشركة Virgin Australia أهان راكبة على ملابسها الفاضحة، وأجبرها على التستر.

وأوضح الطيار للراكبة أنه لا يحب السياح "الذين يعرون أجسادهم".

ووفقا للراكبة كاثرين بامبتون البالغة 23 عاما، فعندما كانت تنتظر الصعود إلى الطائرة، قالت لها إحدى الموظفات إن قبطان الطائرة يرفض قبولها بين ركاب الرحلة بسبب ملابسها.

وذكرت، أنها شعرت في هذه اللحظة بالإهانة، وأن بقية الركاب "حدقوا بها بدهشة".

وأضافت: "لقد صدمت وفوجئت للغاية لأن ملابسي لم تكن فاضحة أبدا".

وفي النهاية اضطرت الفتاة لارتداء جاكيت على كتفها، وفقط بعد ذلك سمح لها بدخول الطائرة.

وشددت الفتاة على أنها ستقدم شكوى لإدارة شركة الطيران، وستطالب الطيار بالاعتذار.

المصدر: لينتا رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا