الصين تبني حاملة طائرات ثلجية (فيديو)

عرض التلفزيون الصيني فيلما قصيرا يروي قصة حاملة طائرات بناها المتحمسون الصينيون من الثلج في هاربين الصينية خلال 3 أسابيع.

وجاء في الفيلم أن فريقا يضم 19 شابا صينيا بنوا من الثلج سفينة حربية بلغ طولها 50 مترا، وعرضها 10 أمتار، وارتفاعها 10 أمتار. وتعتبر السفينة نموذجا تقريبيا من سفينة "لياؤولين" الحربية الصينية. كما أنهم استطاعوا نحت أمواج بحرية ثلجية قبالة مقدمة السفينة.

يذكر أن "لياؤولين" هي حاملة الطائرة "فارياغ" التي لم يكمل الاتحاد السوفيتي بناءها في أوكرانيا. وباعتها الأخيرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي للصين التي استطاعت إكمال بنائها لتدخل الخدمة في البحرية الصينية عام 2012.

يذكر أن الصين تنتهي حاليا من بناء أول حاملة طائرات صينية الصنع من مشروع " 002" وبلغت إزاحتها 85 ألف طن وهي مزودة بأجهزة تعجيل الإقلاع.

ويمكن مقارنتها بأحدث حاملات الطائرات الأمريكية من مشروع "جيرالد فورد". لكنها لم تزود بمفاعلات نووية بل بمحركات كلاسيكية تجعلها تعمل بعيدا عن الشاطئ الصيني.

المصدر: روسيسكايا غازيتا