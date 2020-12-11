العثور على تمثال ضخم لبوذا مقطوع الرأس تحت مبان سكنية في الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية أنه عثر على تمثال ضخم لبوذا مقطوع الرأس، يدعم مبنى سكنيا في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، يبلغ ارتفاعه نحو 9 أمتار.

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وتقول تقارير الصحف المحلية إن التمثال كان مغطى بالنباتات ومحاطا بالمباني العالية، ولم يكن السكان الأصغر سنا على علم بوجوده إلى أن بدأت أعمال التنظيف مؤخرا لإعادة بناء واجهة أحد المباني.

ووقع إزالة الأشجار والنباتات المحيطة بالتمثال أثناء إعادة بناء الجدار الخارجي للمبنى ودهش السكان لرؤية ما كان تحته من بقايا تعود إلى نحو ألف عام.

وتُظهر الصور التي تم إصدارها تمثال بوذا تحت مبنى سكني، كما لو كان بمثابة دعامة.

وذكر موقع shine.cn الإخباري أن التمثال مقطوع الرأس كان في وضعية الجلوس ويديه على بطنه بينما كانت القدم اليسرى متضررة بشدة.

وقال ساكن يبلغ من العمر 60 عاما: "كان التمثال هنا عندما كنت صغيرا. وكان له رأس لكنه تضرر فيما بعد".

A giant headless #buddha located in a cluster of residential buildings recently came into view in SW China's #Chongqing. The statue is about 9 meters high and estimated to date back to 1000 years. Archaeological investigation is underway. pic.twitter.com/0FVd4qc35N — People's Daily, China (@PDChina) December 9, 2020

Im surprised nobody posted it yet, but a giant headless buddha statue was found under a residential complex in Chongqing. Powerful aesthetic. pic.twitter.com/W45fmBbAwd — Azz (@fulangong) December 11, 2020

A giant headless Buddha statue was discovered inside a residential community in Chongqing during a renovation project in the area. A resident says the statue was already here in the 1950s and was intact then. People often came here to pray. https://t.co/fQmXBRJY0mpic.twitter.com/u0iS1QWQZZ — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) December 9, 2020

وعلق جار آخر بأنه كان هناك أيضا معبد بوذي في الموقع منذ سنوات عديدة، ولكن وقع هدمه عندما بدأ تشييد المباني السكنية في الثمانينيات.

وأضاف الرجل، ولقبه يانغ: "سمعت أن تمثال بوذا بني منذ ما يقرب من ألف عام".

Woah. 🤯 - Huge headless Buddha statue found propping up block of flats in China https://t.co/Jgen6tlO7c — GothBoyUK - STAY AT HOME! 🇪🇺🏳️‍🌈 (@GothboyUK) December 10, 2020

من جانبها، بدأت السلطات المسؤولة عن الآثار الثقافية والأثرية تحقيقا لتوضيح التفاصيل حول هذا التمثال الضخم لبوذا.

المصدر: ميترو