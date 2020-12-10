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تسمية اللونين الرئيسيين لعام 2021

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تسمية اللونين الرئيسيين لعام 2021
pantone.com
ألوان عام 2021 الرئيسية
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كشف خبراء معهد Pantone الأمريكي للألوان، للمرة الثانية، عن اللونين الرئيسيين للسنة المقبلة.

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ويفيد الموقع الرسمي للمعهد، بأن اللونين هما: اللون الرمادي الأساسي (Pantone 17-5104 Ultimate Gray)، واللون الأصفر الساطع (Pantone 13-0647 Illuminating).

وأعتبر مزج اللونين "عملي وصلب كالحجر" وفي نفس الوقت دافئ وحافز للتفاؤل.

وتقول لياتريس ايزمانن مديرة المعهد، "يمنحنا مزيج اللونين الشعور بالتحمل والأمل. ولأننا بحاجة إلى الشعور بالإلهام والارتقاء".

وتجدر الإشارة، إلى أن معهد شركة Pantone يحدد على مدى 20 سنة، اللون الرئيسي لكل سنة، وهذه هي المرة الثانية التي يحدد لونين للسنة، حيث كانت المرة الأولى في عام 2016.

المصدر: نوفوستي

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