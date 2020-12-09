امرأة تنجو من السقوط في "نافثة بركانية" تصف تجربتها المرعبة!

قالت السلطات إن امراة من ولاية أوريغون الأمريكية كانت تتزلج على جبل هود الأسبوع الماضي، سقطت في فتحة بركان غطتها الثلوج، وتمكنت من النجاة من الحادثة المرعبة.

وقال مكتب شرطة مقاطعة كلاكاماس، إن كارولين سوندباوم، عمرها 35 عاما من بورتلاند، كانت تتزلج مع زوجها على جبل هود (Mt. Hood) عندما سقطت في "نافثة بركانية"، وهي فتحة بالقرب من بركان تطلق البخار والغازات.

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وصرحت سوندباوم لبرنامج "Good Morning America" على قناة ABC، بأنها كانت تخشى أن تموت.

وقالت للشبكة: "كان الإحساس مثل شخص يسحب كرسيا من تحتك. كنت مرعوبة - قلقة للغاية من أن الثلج سيسقط علي ويخنقني".

وأفادت KPTV أن المرأة جلست على المنحدر بينما كانت تنتظر عودة زوجها من القمة، حتى يتمكنا من التزلج معا مرة أخرى.

ورأى متسلق آخر سوندباوم جالسة، ولاحظ اختفاءها. وقال مكتب العمدة إنه اندفع بعد ذلك لإنقاذها عن طريق إنزال حبل وإعادتها إلى بر الأمان.

وقال المكتب إن سوندباوم أصيبت في كتفها، وهي محظوظة لأنها أبعدت في الوقت المناسب، فالنافثة البركانية بها هواء سام يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

المصدر: نيويورك بوست