بعد الولايات المتحدة ورومانيا.. اكتشاف "هيكل معدني" آخر غامض في هولندا

في حقل بمحافظة فريزلاند الهولندية، عثر على "هيكل معدني" جديد فضي اللون، يشبه تلك الهياكل الغريبة التي عثر عليها في الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا.

إقرأ المزيد

وأفاد موقع "داتش نيوز" Dutch News، بأن زائري المحمية الطبيعية "كيكنبيرغ" Kickenberg، اكتشفوا هذا العمود المعدني، والذي يختلف عن العمودين الساطعين المكتشفين في ولايتي يوتا وكاليفورنيا بالولايات المتحدة والعمود الذي اكتشف بمدينة بياترا نيامتس برومانيا، بأن سطحه أقل لمعانا.

وقد أكد شهود عيان على أنه في محيط العمود لم يكن هناك ما يدل على نقل العمود من مكان آخر إلى المحمية. ويقول أحد الزائرين: "يبدو العمود وكأنه سقط من أعلى، ويحتمل أن يكون قد حملاه شخصان.. وأعتقد أن مجموعة من الفنانين وضعوه في هذا المكان. ولكن لا توجد عليه أي كتابة أو توقيعات، ويقال أن العمود قد رفع من مكانه يوم الأحد".

المصدر: نوفوستي