بسبب صديقته خسر مليون جنيه إسترليني

خسر رجل عمره 32 عاما في بريطانيا يدعى جاكوب سايمون إمكانية الفوز بجائزة قيمتها مليون جنيه إسترليني، عندما وافق صديقته وقبل تغيير تركيبة الأرقام الرابحة في اليانصيب.

ونقلت The Sun عنه قوله إنه كان يستخدم في اليانصيب على مدار العام نفس تركيبة الأرقام، ولكن دون جدوى.

وفي المرة الأخيرة استخدم نفس التركيبة، لكن صديقته قامت بتغيير توزيع الأرقام في ورقة اليانصيب.

وعندما ظهرت نتيجة السحب اعترفت له الفتاة بأنها غيّرت تركيبة الأرقام، وقال: "اعتقدت في البداية أنها تمزح، لكن بعد ذلك تشاجرنا قليلا".

المصدر: نوفوستي