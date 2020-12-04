صيادون ينقذون سلحفاة بحرية من سمكة قرش جائعة - فيديو

نشر موقع Unilad مقطع فيديو ظهر فيه صيادان وهما ينقذان بالقرب من جزر البهاما سلحفاة بحرية من سمكة قرش جائعة من نوع النمر.

وذكر الموقع أن المستخدم TikTok @kaiwonefishinginc نشر مقطع فيديو ظهرت فيه سمكة قرش وهي تحاول التهام السلحفاة.

لكن لم تتمكن السمكة المفترسة من قضم درع السلحفاة التي تمكنت من الفرار من أنيابها لكن القرش لم تستسلم وحاولت اللحاق بالفريسة ويمكن سماع أحد الصيادين وهو يقول: "يا إلهي! يجب أن ننقذ السلحفاة".

المصدر: لينتا رو