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عائلة أسترالية تجد كوالا في شجرة عيد الميلاد بمنزلهم! (فيديو)

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عائلة أسترالية تجد كوالا في شجرة عيد الميلاد بمنزلهم! (فيديو)
Фото автора Chris F: Pexels
الكوالا
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وجدت عائلة في أديلايد بجنوب أستراليا كوالا مغامرا يحتضن شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم. ونُقل الحيوان ذو الفرو إلى مكان أكثر ملاءمة بمساعدة منظمة إنقاذ الكوالا.

وتسلل الحيوان إلى منزل أماندا ماكورميك، بعد أن تركت ابنتها الباب مفتوحا. وفي النهاية، استقر الكوالا في شجرة عيد الميلاد في المنزل. ولاحظت المرأة مظهرا غير تقليدي يوم الأربعاء، واتصلت على الفور بـ 1300Koalaz، وهي منظمة خيرية للكوالا.

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وبحسبما ورد ظنت عاملة الخط الساخن التي تلقت المكالمة، أنها كانت ضحية لمزحة. ولكن بإصرار ماكورميك، أرسلت مجموعة الإنقاذ فريقا.

وتُظهر الصور الحيوان الصغير، الذي يبدو هادئا، متشبثا بجانب شجرة الأعياد. ومع ذلك، أصبح المخلوق ذو الفرو أكثر حيوية عندما وصل عمال الإنقاذ. وتُظهر لقطات فيديو لعملية الإنقاذ، الكوالا يئن ويهدر بينما قام عمال يرتدون القفازات بلف بطانية حوله وإزالته برفق من الشجرة. ثم وُضع الكوالا في قفص بحيث يمكن نقله إلى مكان أكثر ملاءمة.

واقترح البعض أن زيارة الكوالا غير المتوقعة قد تكون علامة على حسن الحظ، على الأقل بالنسبة للأستراليين.

المصدر: RT

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