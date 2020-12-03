عائلة أسترالية تجد كوالا في شجرة عيد الميلاد بمنزلهم! (فيديو)

وجدت عائلة في أديلايد بجنوب أستراليا كوالا مغامرا يحتضن شجرة عيد الميلاد الخاصة بهم. ونُقل الحيوان ذو الفرو إلى مكان أكثر ملاءمة بمساعدة منظمة إنقاذ الكوالا.

KOALITY CHRISTMAS 🐨🎄



A curious koala became the star of this Christmas Tree, after dropping into Amanda McCormick’s house & deciding it had the koalafications to be a festive ornament.



Santa’s elves @1300KOALAZ helping get the festive koala back to it’s own home. @9NewsAdelpic.twitter.com/MTDRkZCvRq — Kate Lambe (@katelambe_) December 2, 2020

وتسلل الحيوان إلى منزل أماندا ماكورميك، بعد أن تركت ابنتها الباب مفتوحا. وفي النهاية، استقر الكوالا في شجرة عيد الميلاد في المنزل. ولاحظت المرأة مظهرا غير تقليدي يوم الأربعاء، واتصلت على الفور بـ 1300Koalaz، وهي منظمة خيرية للكوالا.

Not quite the ordinary festive ornament - this young Koala walked into this Adelaide home, picking a Christmas Tree to hang out- getting tangled in lights along the way. @9NewsAdel@9NewsAUSpic.twitter.com/WXOqse3iyy — Ollie Haig (@ollie_haig) December 3, 2020

Look at this cutie 🐨! When the Adelaide Hills koala rescue group got a call that someone had a koala in their Christmas tree they thought it was a prank - it wasn't. MORE: https://t.co/gVyMyboSgqpic.twitter.com/y5wRnUpH7c — The Advertiser (@theTiser) December 3, 2020

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وبحسبما ورد ظنت عاملة الخط الساخن التي تلقت المكالمة، أنها كانت ضحية لمزحة. ولكن بإصرار ماكورميك، أرسلت مجموعة الإنقاذ فريقا.

وتُظهر الصور الحيوان الصغير، الذي يبدو هادئا، متشبثا بجانب شجرة الأعياد. ومع ذلك، أصبح المخلوق ذو الفرو أكثر حيوية عندما وصل عمال الإنقاذ. وتُظهر لقطات فيديو لعملية الإنقاذ، الكوالا يئن ويهدر بينما قام عمال يرتدون القفازات بلف بطانية حوله وإزالته برفق من الشجرة. ثم وُضع الكوالا في قفص بحيث يمكن نقله إلى مكان أكثر ملاءمة.

واقترح البعض أن زيارة الكوالا غير المتوقعة قد تكون علامة على حسن الحظ، على الأقل بالنسبة للأستراليين.

المصدر: RT