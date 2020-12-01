مصر.. مريض نفسي يقتل شخصين ويصيب 4 آخرين

شهدت منطقة السيفا بمركز طوخ في محافظة القليوبية واقعة مأساوية، راح ضحيتها شخصين، وأصيب 4 أشخاص آخرين، على يد مريض نفسي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ، وتسبب بمصرع شخصين.

وتبين قيام المريض نفسيا "أحمد ج" بالتعدي على كل مسن (60 عاما) الذي توفي فور وصوله مستشفى الجامعة، وشاب (22 عاما) الذي لقى مصرعه أيضا، فيما أصيب 4 آخرين بجروح، وتم القبض على المهاجم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق في الحادثة.

المصدر: RT