قاموس "ميريام وبستر" يعلن "الجائحة" كلمة العام 2020

أعلن قاموس "ميريام وبستر" الأمريكي الشهير، يوم الاثنين 30 نوفمبر، اختياره كلمة "جائحة" كلمة العام.

وقال بيتر سوكولوفسكي، محرر قاموس "ميريام ويبستر"، لوكالة "أسوشيتيد برس": "ربما لا يشكل هذا الاختيار صدمة كبيرة"، حيث تُعرّف الجائحة، في صيغتها الاسمية، من خلال القاموس، على أنها تفشي مرض يحدث في منطقة جغرافية واسعة (مثل بلدان أو قارات متعددة) وتؤثر عادة على نسبة كبيرة من السكان.

وأضاف سوكولوفسكي: "غالبا ما يكون للقصة الإخبارية الكبيرة كلمة تقنية مرتبطة بها وفي هذه الحالة، فإن كلمة جائحة ليست مجرد كلمة تقنية ولكنها أصبحت كلمة شائعة هذا العام. ومن المحتمل أن تكون هذه هي الكلمة التي سنشير بها إلى هذه الفترة في المستقبل".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي عن اعتبار تفشي فيروس كورونا الجديد "جائحة".

وقال سوكولوفسكي إن عمليات البحث عن الكلمة في نفس اليوم كانت أعلى بنسبة 115806% مقارنة بنفس التاريخ من العام الماضي.

وكان فيروس كورونا والكلمات الوبائية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الحجر الصحي، من بين المفردات المرشحة لكلمة العام في قاموس "ميريام وبستر" لعام 2020.

المصدر: فوكس نيوز